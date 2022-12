Karolina Pajączkowska od 2019 roku jest dziennikarą TVP Info. Pracuje jako prezenterka, ale relacjonowała również wojnę w Ukrainie.

W rozmowie z magazynem "wSieci" stwierdziła, że nie musi się nikomu przypodobać.

Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: "Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP, gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią". Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać - powiedziała.

Najlepsze lata mam przed sobą. Jestem gwarantem rzetelności. Nie dodaję komentarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jestem typem amerykańskiej prezenterki w stylu Fox News - stwierdziła.

Jej zdaniem w polskiej telewizji brakuje charakternych kobiet.

W Polsce nie ma teraz takiego z kobietą w roli głównej. Talk-show prowadzą tylko faceci. A w USA najbogatsze kobiety to Oprah Winfrey czy Ellen DeGeneres. Ich majątki są wyceniane na miliardy dolarów. Potrzeba nam takiego talk-show, żeby kobieta pokazała, że też ma inteligentne poczucie humoru, ale jak ktoś przyjdzie ze swoją historią, to ona będzie umiała wysłuchać, wzruszyć się i płakać razem z nim, a nie pajacować - uważa.

Pajączkowska pochodzi z Radomska pod Częstochową. W 2011 roku wzięła udział w 2. edycji "Top Model". Brała też udział w konkursach Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World. Pracowała jako modelka i mówi w kilku językach. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim trafiła do TVP Info pracowała w TVN24 Biznes i Świat.