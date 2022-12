Klaudia Nieścior, która wygrała 11. edycję programu "Top Model" w nagrodę otrzymała czek na 100 tys. zł, zdjęcie na okładce magazynu modowego i kontrakt z międzynarodową agencją modeli i modelek.

Zwyciężczyni została także ulubioną uczestniczką programu za, co zdobyła czek na 10 tys. złotych.

Zapytana o to, co zrobi z wygraną odpowiedziała, że nie wie.

Nie myślałam, na co mogłabym przeznaczyć te pieniądze. Jak się rozmarzę, potem będzie mi smutno i będę płakać, że nie wygrałam - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Chciałabym zabrać swojego brata na zagraniczną wycieczkę. Wiem, że on nie ma dla siebie czasu, ani możliwości... Nigdy nie mieliśmy takiego wspólnego wyjazdu, a jest dla mnie najważniejszą osobą w życiu. Mam nadzieję, że to się uda - dodała po chwili.

Klaudia wiele razy wspominała o tym, że ma młodszego brata. Obydwoje, gdy byli dziećmi trafili do rodziny zastępczej.

Choć mama i siostry kibicowały jej w dniu finału,na widowni zabrakło jej brata.

Bardzo mi kibicuje, oglądał przez internet, wiem o tym. Niestety nie mogło go tu być, w pełni to rozumiem, ale bardzo go kocham - powiedziała Klaudia.