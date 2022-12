Jerzy Bończak to aktor znany m.in. z serialu "Alternatywy 4", czy "Kariera Nikodema Dyzmy" oraz komedii Stanisława Barei "Miś".

W rozmowie z Moniką Jaruzelską opowiedział za co kocha swój zawód.

Ja ten zawód potwornie kocham, ponieważ wychodzi się na scenę i to jest niewytłumaczalne i ja wiem, czy ta publiczność mnie będzie lubiła, czy nie. Od publiczności płyną dobre lub złe prądy. I również w druga stronę, jeżeli aktor jest nie w formie, bo go spotkały różne rzeczy i nie potrafi tego schować pod płaszczykiem techniki aktorskiej, to też może wzbudzić niechęć u widowni, mimo ze gra postać, która powinna być zaakceptowana przez widza - mówił.

Piękny zawód uprawiam, naprawdę to jest najpiękniejszy zawód świata, ale nie chodźcie wszyscy, bo ja widzę, że wszyscy chcą być aktorami, a to tragedia… Jeśli ci, którzy są aktorami, a uważają, że robią niepoważne rzeczy, niech natychmiast odejdą z tego zawodu. Jest tyle pięknych zawodów na „a”, „a kelner, a kierowca, a lekarz, a prawnik” - dodał, wbijając tym samym szpilkę młodym aktorom, często bez warsztatu.