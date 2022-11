Agnieszka Kaczorowska-Pela przez pięć lat pracowała przy produkcji "Tańca z Gwiazdami" jako tancerka.

Po raz ostatni widzieliśmy ją na parkiecie w 2018 roku. Ostatnio Kaczorowska skupiła się głównie na życiu rodzinnym.

Razem z Maciejem Pelą wychowuje dwie córki - Emilię i Gabrielę.

Teraz celebrytka myśli o powrocie do tanecznego programu, jednak już w innej roli.

Jesienią, gdy emitowana była 13. edycja "Tańca z Gwiazdami", Kaczorowska komentowała występy uczestników za pośrednictwem relacji na Instagramie.

Mam doświadczenie taneczne, ogromną wiedzę, to jest mój konik. W tej dziedzinie mam największe umiejętności, największą wiedzę i największe sukcesy na swoim koncie, dlatego bardzo lubię o tym mówić - powiedziała zapytana przez Plejadę, skąd taki pomysł.

Moim obserwatorom bardzo się to podobało i spotkałam się z bardzo pozytywnym feedbackiem, co było bardzo miłe, wzmacniające i dodające skrzydeł, dlatego to kontynuowałam z odcinka na odcinek. Cieszę się, że ludziom to się podoba - dodała.

Czy chciałaby zatem powrócić do programu w roli jurorki?

Pewnie, chciałabym spróbować nowego wyzwania. Jeżeli wyzwanie, które bym dostała, byłoby w oparciu o moją największą pasję, wspaniale by było - stwierdziła.