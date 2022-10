Agnieszka Kaczorowska jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych i wcale nierzadko zdarza się, że pokazuje w nich również swoje córeczki: 3-letnią Emilkę oraz roczną Gabi.

Reklama

We wspomnianej rozmowie z dziennikarzem Radia Złote Przeboje, która swoją premierę miała 2 dni temu, aktorka odważnie przyznała, że decyduje się na tego typu działania, bo chce, aby dzieci zarabiały na swoją przyszłość. Ten wątek w rozmowie pojawił się wtedy, gdy prowadzący żartobliwie zasugerował, że uwzględniając własne doświadczenia (Kaczorowska sama zaczęła pracę na planie "Klanu" jako 7-letnia dziewczynka i nie jawi się jej to jako coś złego), Agnieszka już wkrótce mogłaby "wysłać starszą córkę do pracy", na co aktorka odpowiedziała "Poniekąd trochę pracuje".

Agnieszka zdaje sobie sprawę, że angażowanie dzieci do reklam może być negatywnie oceniane przez niektóre osoby, ale bynajmniej nie jest to dla niej argument decydujący o działaniu.

- Wszystko zależy od punktu widzenia. Ludzie patrzą z klapkami na oczach – tak, jak jest łatwiej, jak jest prościej, jak jest w zgodzie z modą. A ja zachęcam do tego, żeby zadbać o swoje życie – wyjaśniła.

Zgadzacie się z nią?