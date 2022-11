Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wzięli ślub w 2012 roku.

Mimo, że para rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego, prowadząca "Miasto kobiet" zrobiła ostatnio wyjątek.

W rozmowie z "Faktem" zdradziła, jaki jest sekret ich udanego życia małżeńskiego.

Co jest tajemnicą udanego związku Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha?

Moja uniwersalna rada dla wszystkich zawsze, to żeby się komunikować jak najwięcej, po prostu przegadywać rzeczy na bieżąco. Nie pozwalać na to, żeby latami leżały zamiecione pod dywan, bo potem jak ktoś ten dywan podniesie, to po prostu nie ma czego zbierać - powiedziała Ola.

Uważam, że każdy konflikt trzeba od razu na gorąco przegadywać i starać się to robić powściągając emocje, w sensie takim, żeby usłyszeć drugą stronę. Trochę jest tak, że jak krzyczymy, to słyszymy tylko siebie. Chodzi o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Moim zdaniem wszystko jest do przegadania - wyjaśniła.

Dodała, że najbardziej lubi spędzać czas z mężem podczas podróży.

Najbardziej lubimy spędzać ten czas w podróży. Ja jestem najszczęśliwsza w podróży, jak tylko udaje się znaleźć czas... to jest strasznie trudne. Najtrudniejsze jest znaleźć w naszych wspólnych grafikach parę dni wolnego, to jest jakaś masakra, mamy tak napakowany kalendarz, ale szukamy tych dziur, żeby móc gdzieś wyjechać, ale też nie zawsze się udaje - powiedziała.