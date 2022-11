Garnituromaniaczki Maja Ostaszewska i Aleksandra Kwaśniewska promują markę biżuteryjną. FOTO

Maja Ostaszewska, Aleksandra Kwaśniewska i Julia Sobczyńska to nowe ambasadorki Yes. Panie pojawiły się dziś na spotkaniu prasowym promującym nową, dość kontrowersyjną kampanię marki, pod nazwą "Jestem Kobietą - Jestem przyszłością". W filmie promocyjnym, który od dziś można oglądać w mediach, pojawia się m.in. scena, w której katolicki ksiądz udziela ślubu jednopłciowej parze. 2 spośród nowych twarzy Yes - Maja i Ola - wybrały na dzisiejsze spotkanie podobne stylizacje. Zobaczcie je i oceńcie, która lepiej nosi garnitur.

Maja Ostaszewska i Aleksandra Kwaśniewska na spotkaniu prasowym marki Yes.