Anna Wendzikowska pracowała w programie "Dzień dobry TVN", gdzie prowadziła rozmowy z hollywoodzkimi gwiazdami.

Kilka tygodni temu pożegnała się ze stacją a przy okazji ujawniła, że doświadczyła w pracy mobbingu.

Byłam poniżana, gnębiona, codziennie drżałam o pracę - pisała celebrytka.

Czym teraz zajmuje się zawodowo Anna Wendzikowska?

Po rozstaniu z TVN, Wendzikowska głównie udziela się w mediach społecznościowych. Organizuje sesje live ze swoimi obserwatorami. Nie związała się na stałe z żadną redakcją.

W sieci namawia za to do uczestnictwa w warsztatach z rozwoju osobistego. Nie jest to jednak tania inwestycja.

Jednej z obserwatorek Wendzikowska zdradziła, że "w tej chwili kosztują niecałe 1700 USD", czyli prawie 8 tys. zł. Regularna cena to ok. 2 tys. dol., czyli ponad 9 tys. zł.

Warsztaty odbywają się w egzotycznym miejscu, bo na Bali i trwają 10 dni.

Uczestnicy zaczynają dzień od jogi oraz pogadanki z Anną Wendzikowską i coachem Piotrem Szczerkowskim na temat rozwoju osobistego. Ponadto w cenie zawarte są m.in. balijskie rytuały oczyszczania i błogosławieńska, spacery po tarasach ryżowych, medytacja czy "popijanie specjalnego ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji miłości, uważności na siebie i innych, poczucia bezpieczeństwa i empatii". Uczestnicy dowiadują się również, jak prowadzić swoje konta w mediach społecznościowych, by stawały się one popularne z dnia na dzień.

Przyjmij rzeczywistość taką, jaka jest. Odpuść. Zrozum, że nie ma nic poza Tobą, czego nie ma w Tobie. Świat jest tylko lustrem. Z tą świadomością jeszcze raz spójrz na swoje życie. Czy widzisz je inaczej? - zachęca do udziału Wendzikowska.