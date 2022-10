Rezygnacja z pracy dla redakcji porannego pasma TVN-u bynajmniej nie oznacza, że Anna Wendzikowska narzeka na nadmiar wolnego czasu. W rozmowie z dziennikarką portalu plejada.pl Ania powiedziała, że zawodowo wciąż dużo się u niej dzieje. Ma wiele pomysłów na działanie i co najmniej klika projektów do zrealizowania.

To, co w najbliższym czasie zaoferuje swoim fanom i odbiorcom, to sezon podcastów. Nagrania są już gotowe, a tematem rozmów z gośćmi będzie poszukiwanie szczęścia. Zrealizowana seria rozmów nosi tytuł "Ku szczęściu". Anie zdecydowała się na rozmowy o tej właśnie tematyce m.in. ze względu na swoje trudne przeżycia, których ostatnio doświadczyła.

Na razie Wendzikowska nie zdradziła, kogo zaprosiła do udziału w swoim projekcie, ale zapewnia, że to eksperci w dziedzinie samorozwoju i ogólnej pracy nad sobą. Dziennikarka podkreśla, że jej są to obecnie bardzo ważne i poszukiwane treści, które mogą pomoc w zapewnieniu sobie harmonijnego życia.

