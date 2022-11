Marcin Hakiel zadebiutował w "Tańcu z gwiazdami" w 2005 roku. Jego partnerką w pierwszej edycji show była Katarzyna Skrzynecka.

W kolejnej Katarzyna Cichopek. To z nią udało mu się wygrać program i zdobyć Kryształową Kulę.

Parą stali się nie tylko na parkiecie, ale i w prywatnym życiu. Kilka miesięcy temu ogłosili rozstanie i znaleźli sobie nowych partnerów.

Zawodowo obydwoje nie mogą narzekać na brak obowiązków. Kasia jest jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie", gra też w serialu "M jak miłość" a niebawem zobaczymy ją w jury programu "You Can Dance". Marcin z kolei prowadzi siedem szkół tańca w Warszawie.

Otrzymał również propozycję powrotu do show "Taniec z gwiazdami". Na razie nie chce z niej jednak korzystać.

Ten program zmienił moje życie. Mam wiele ciepłych wspomnień i uczuć do niego. Dostałem propozycję, żeby wrócić, ale to jest jeszcze za wcześnie. Porozmawiałem tak szczerze z reżyserką, że to chyba nie jest ten moment. Ja jeszcze muszę ochłonąć po tym wszystkim. Dojść do siebie - powiedział w rozmowie z "Faktem".