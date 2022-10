Justyna i Przemek to jedna z par 8. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ostatnim odcinku kobiecie nie spodobało się to, że świeżo upieczony mąż wyznał jej, że tuż przed rozpoczęciem zdjęć do programu spotykał się z kimś.

Wyjaśnieniu tej kwestii towarzyszyły ogromne emocje. Przemek tłumaczył Justynie, że gdy tylko dowiedział się o tym, że będzie brał udział w produkcji zakończył tamtą relację.

Justyna wyznała przed kamerami, że jej nastrój jest uzależniony od zmian hormonalnych, z którymi zmaga się od pewnego czasu.

Te wahania nastrojów pojawiają się u mnie ze względu na zaburzenia hormonalne, które są spowodowane zespołem policystycznych jajników - powiedziała.

Zwykła, ludzka rozmowa pomogła ten kryzys rozwiązać - dodała.

W rozwiązaniu konfliktu pomogła parze Magdalena Chorzewska, czyli pracująca przy programie psycholog.

Ty jesteś drama queen - powiedziała Justynie.

W rozmowie z innymi ekspertami programu stwierdziła, że to Justyna rządzi w tym związku i taką też rolę przyjęła.

Miałam poczucie, że 90% przestrzeni zajmuje Justyna, a Przemek siedzi w kąciku cichutko - wyznała przed kamerami Chorzewska.