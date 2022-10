Jak poinformował portal Warszawa w pigułce i Miejski Reporter, do zdarzenia, o którym mowa, doszło wczoraj na warszawskim Mokotowie. Dwa samochody zderzyły się na ulicy Powsińskiej. Los sprawił, że tuż obok przejeżdżał Cezary Pazura. Jak tylko zobaczył, co się stało, zatrzymał się i pośpieszył na pomoc ofiarom wypadku, które, jak się okazało, wymagały hospitalizacji. W "akcji" towarzyszyła mu żona. Autor pierwszego doniesienia medialnego na temat nie zidentyfikował jednak Edyty Pazury. Opisując sytuację, użył w odniesieniu do niej określenia "kobieta towarzysząca aktorowi".

Edycie tak spodobał się sposób, w jaki ją nazwano, że udostępniła informację o tym w swoich mediach społecznościowych. Opatrzyła ją żartobliwym zwrotem do męża: od dzisiaj mów mi "kobieto" i emotikonami uśmiechów.

Brawa dla obojga państwa Pazurów za szlachetną postawę i dystans do siebie!