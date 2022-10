O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą plotkowano od pewnego czasu. W piątek podczas pobytu w Izraelu para publicznie przyznała się do tego, że połączyło ich gorące uczucie.

Jedną z osób, które pogratulowały im związku była Joanna Kurska.

Miłość jest najważniejsza. Kochajcie się - napisała żona Jacka Kurskiego.

Dziękujemy za wsparcie, które mamy od zawsze - odpowiedziała aktorka.

Te gratulacje nie spodobały się Paulinie Młynarskiej. W ostrych słowach postanowiła skomentować wpis Kurskiej.

Mało mnie obchodzi, że znana pani ze znanym panem. (...) Kiedy wysoko postawiona pracownica TVP, prywatnie żona jej wieloletniego prezesa, autora programowego szczucia na całe grupy społeczne, siewcy czystej nienawiści wobec osób LGBTQA+, pisze: "miłość jest najważniejsza" to jest coś, na co nie można nie zareagować. Pani Joanno, serio? Miłość jest najważniejsza? A co z nastolatkami LGBTQA+, które za sprawą waszej TVP nagonki tracą oparcie w rodzinach, popełniają samobójstwa, lądują na leczeniu psychiatrycznym? - napisała.