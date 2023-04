Paulina Młynarska wyraziła swoją opinię na temat skandalicznego zdarzenia z udziałem Dalajlamy, które miało miejsce w ostatnich dniach. Duchowy i polityczny przywódca narodu tybetańskiego najpierw pocałował w usta małego chłopca, a następnie wysunął język i niby żartem poprosił malca o to, żeby go ssał. Po niepochlebnych komentarzach Dalajlama przeprosił za swoje zachowanie, ale w ocenie wielu osób - w tym również Pauliny Młynarskiej - nie zmyło to jego winy…

Paulina Młynarska opublikowała na Instagramie post, w którym odniosła się do skandalu wywołanego przez tybetańskiego duchownego. Na wstępie zaznaczyła, że nie zamierza dołączać do chóru oburzonych, a jedynie podzielić się swoją refleksją w sprawie. "Czuję się oburzona zachowaniem różnych dziadków w kapłańskich szatach od tak dawna i tak już tym zmęczona, że zostawiam wrzaski młodszym i silniejszym od siebie", napisała Paulina Młynarska. Dalej wyjaśniła, że kiedy sama na poważnie zaczęła interesować się jogą, też była ślepo zapatrzona w jej wysokich rangą kapłanów. Uważnie przyglądała się ich praktykom i chciała jak najwięcej zaczerpnąć z ich wiedzy i energii, bo wydawało jej się, że są doskonali. Szybko jednak się opamiętała. "Na szczęście neofickie wzmożenie mija. I kiedy już bez tego wzmożenia spoglądam na to wszystko, to co ja pacze? Grono odrealnionych starych panów, których wiedza o życiu, a zwłaszcza o życiu kobiet i dzieci oraz o ich ( i własnej) seksualności, jest na tragicznie niskim poziomie", wyznała Młynarska. Na zakończenie Paulina Młynarska opisała jeszcze jedną nieprzyjemną przygodę z duchowym mistrzem. Słynny jogin, kiedy usłyszał, że Młynarska pisze książki o prawach kobiet, zafundował jej wykład o obowiązkach kobiet jako żon i matek. "Odrzuciło mnie na kilometr. Dla mnie, jako dla kobiety, matki, twórczyni i jako dla jogini czas „nieomylnych" guru się definitywnie skończył. Dawno. Dobrze, że Dalajlama przeprasza, ale to niewiele zmienia jak dla mnie", zakończyła Paulina Młynarska. Zgadzacie się z nią?