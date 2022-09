Antek Królikowski był gościem w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Prowadzący zapytali go, czy wziął ślub z miłości.

Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Nie róbmy większej komedii z mojego życia, niż sam do tego doprowadziłem. To nie jest śmieszne, że ludzie się rozstają w tak niewygodnych okolicznościach - odpowiedział.

Masz problem ze związkami czy z wiernością? – pytał Wojewódzki.

Wzięliśmy ślub, ale to nie wszystko było, jak powinno. Nie udało nam się utrzymać tego związku. Żałuję, że to wszystko wyszło tak nagle na światło dzienne. Cierpi na tym rodzina moich bliskich i na pewno też po stronie mamy mojego dziecka. Staramy się to teraz jakoś uspokajać. Vincent to jest mały kochany człowiek. Zasługuje, by wychowywać się w super świecie, i ten świat chcemy mu zapewnić - stwierdził.

Aktor został zapytany o występy swojego syna Vincenta w reklamach.

To też mi się nie podoba. Też zwracam na to uwagę. To jest rodzaj małych gierek, wojenek, które się rozgrywają. Wiele rzeczy się wylało nieprawdziwych, jak to, że nie płacę alimentów. Mój syn jest stabilnie zabezpieczony przez komornika, który siedzi na moich dwóch kontach - powiedział.