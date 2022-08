Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl pojawiła się w programie "Sprawa dla reportera".

"Jestem na co dzień terapeutką ustawień systemowych, praktykiem totalnej biologii, soul couchem (trenerem duchowym - red.) i terapeutką uzdrawiania dźwiękiem. Ale ja głęboko wierzę, że każdy z nas jest swoim własnym uzdrowicielem. To nie jest o pójściu do szamana i powiedzeniu "uzdrów mnie" - mówiła.

Celebrytka podczas programu zaprezentowała część swoich rytuałów i zagrała na bębnie dla jednej z bohaterek programu.

Zagram na bębnie. Nie wiem jeszcze, co to będzie za pieśń, bo zawsze gram tak, jak mi przypłynie - powiedziała.

Wideo z programu krąży po sieci i jest dosyć mocno krytykowane.

Karolina Korwin Piotrowska postanowiła w mediach społecznościowych odnieść się do występu Macademian Girl.

Dwa miliardy z budżetu rocznie. My za to płacimy. To są nasze podatki - napisała.