W rozmowie z tygodnikiem "Wprost" Karolina Korwin Piotrowska stwierdziła, że choć niektórzy celebryci zarzucają jej hipokryzję, niczego nie żałuje.

Ja z niczego, co mówiłam w programie, się nie wycofuję, jestem nadal w stanie ludziom wytknąć różne rzeczy, bo nie jestem hipokrytką w przeciwieństwie do innych - stwierdziła.

Na te słowa zareagowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Kobieta, która publicznie obrażała tak wiele innych osób, obśmiewając je od wyglądu po rodzinę, dostała, zupełnie nie wiem, po co możliwość zadania pytania, jakim trzeba być człowiekiem, żeby hejtować innych? Jak to jakim? Wystarczy być Karoliną - napisała na Instagramie.

Korwin Piotrowska postanowiła odpowiedzieć na komentarz celebrytki.

Rzadko reaguję na głupoty wypisywane na mój temat, ale teraz aż się prosi - napisała.

Zamieściła również screena komentarza Rozenek i przypomniała, że ta przed laty gościła zarówno w "Maglu Towarzyskim", jak i innym niepodanym z nazwy formacie.

Bo chyba najgorsze, kiedy ktoś ma kiepską pamięć. Otóż dla informacji zapominalskich telewizyjnych gwiazd, Małgorzata Rozenek była gościnią owego programu, w którym rzekomo tak hejtowałam innych. Najpierw solo w 2016 roku, a potem była gościnią innego programu o podobnej tematyce. Tym razem była z mężem. Było to w 2018 roku [pisownia oryg.] Zachęcam do lektury całego wywiadu. Myślę, że zakładając nawet wzrost cen materiałów budowlanych i benzyny, stać na to nawet gwiazdy TVN - napisała.