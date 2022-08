Blanka Lipińska wiele razy podkreślała, że nie planuje zostać mamą.

Reklama

Dociekliwi internauci mimo tego, wciąż pytają ją o to, kiedy i czy chce mieć dzieci.

Podczas ostatniej sesji Q&A jedno z pytań szczególnie ją wkurzyło.

Czy twoi rodzice nie domagają się wnuków? Nie boisz się, że czas ucieka? - napisał jeden z internautów.

Reklama

Lipińska nie kryła oburzenia.

Domagają się wnuków? A to jak tak jak z wynajmem mieszkania? Że właściciel może domagać się zapłaty? Ludzie, co jest z wami?! Co mają moi rodzice do mojej chęci posiadania dzieci? Przecież to kompletnie nie ich sprawa. To tylko i wyłącznie moja! - napisała.

I jeszcze to "czas ucieka". Jak rodzisz dziecko przed "30", to jest szok i niedowierzanie. "Tak wcześnie?", "Nie zrobiłaś kariery przecież", "Stać cię na to?", "Jesteś taka młoda". Rodzisz przed "40": "Tak późno?", "Czas ucieka!", "Ile będziesz miała lat, jak ono na studia pójdzie...". Wiecie co? Litości! - dodała.