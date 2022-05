Blanka Lipińska pochwaliła się w sieci, że w tym roku wielu maturzystów odniosło się do "365 dni" w rozprawce. Celebrytka udostępniła kilka wiadomości, które otrzymała od młodych fanek i ich rodziców.

Dzień dobry, dzisiaj na maturach odwołałam się do "365 dni". Liczę, że będzie jakiś wyluzowany egzaminator i uzna mi argument, bo jak nie, to będzie trochę źle. Ale mam nadzieję, że go przekonają Laura i Massimo.

"Ten dzień" uratował mi d*pę na rozprawce na maturze. Dzięki!

Chciała tylko poinformować, że miałam dziś maturę z polskiego i odwołałam się do pani książki.

Blanko, możesz być dumna z jeszcze jednego powodu. Otóż twoja książka stała się inspiracją dla niejednej tegorocznej maturzystki. Wiem z pewnych źródeł. Mama maturzystki 2022 - pisały.

Lipińska przyznała, że już w poprzednich latach jej twórczość pojawiała się w pracach maturalnych.

Rok w rok ta sama sytuacja. Przepraszam wszystkich polonistów, a za maturzystów trzymam kciuki - napisała.