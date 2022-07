Joanna Opozda i Antek Królikowski wciąż toczą wojnę. W sieci komentują swoje wypowiedzi i publikują oświadczenia.

Sylwia Bomba opublikowała na Instastory nagranie, w którym odniosła się do tego konfliktu.

Stanęła w nim po stronie Joanny.

Dzisiaj wypowiem się w sposób, w jaki zwykle się nie wypowiadam, bo wiecie, że zwykle się nie wtrącam w takie tematy, ale teraz muszę, bo się uduszę - powiedziała.

Asiu i mówię tutaj do Asi Opozdy chcę, żebyś wiedziała, że wiem doskonale, co przeżywasz i co czujesz, bo moja sytuacja jest i była bardzo podobna do twojej. Bardzo cię podziwiam za to, w jaki sposób walczysz o dobro swojego syna i bardzo mocno trzymam z ciebie kciuki. Gdybyś czegoś potrzebowała, to służę ci uprzejmie pomocą. Cieszę się, że masz wsparcie bliskich - dodała.

I pamiętaj, niestety nie każdy człowiek, nie każdy mężczyzna dorósł do tego, żeby być ojcem, a zwłaszcza dobrym ojcem. Ale pamiętaj, że Vincent ci wszystko wynagrodzi, tak jak teraz mi to wynagradza Antosia i będziesz miała najlepszego przyjaciela, tak jak ja mam najlepszą przyjaciółkę. Trzymaj się. Jestem z Tobą - stwierdziła.