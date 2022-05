Joanna Opozda jest matką małego Vincenta. Ojcem dziecka jest Antek Królikowski.

Para rozstała się na krótko przed porodem dziecka. Gdy Vincent miał miesiąc trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego poważną infekcję.

Podczas gali zakończenia Mastercard Off Camera 2022 po raz pierwszy opowiedziała o swoim macierzyństwie.

Wcześniej tego nie rozumiałam. Kiedy mój synek nagle zachorował, wszystko przestało mieć dla mnie znaczenie. Zupełnie przestałam przejmować się dotychczasowymi problemami. To inny rodzaj miłości, który potrafi zrozumieć jedynie matka - powiedziała w rozmowie z "Party".

Przyznała też, że mały Vincent nie jest spokojnym dzieckiem.

Vincent to nocny marek, lubi sobie głużyć i pokrzyczeć, zwłaszcza w nocy. Zasypia dość późno, ale jak już zaśnie, to potrafi przespać cztery godziny. Całkiem nieźle jak na dwumiesięcznego niemowlaka, bo słyszałam, że niektóre dzieci budzą się nawet co dwie godziny. Chodzę niewyspana, ale... taka kolej rzeczy. Każdy rodzic przez to przechodzi. Oczywiście każdy, który zajmuje się swoim dzieckiem - wyznała.

Nie kryła też, że ze względu na sytuację, w jakiej się znalazła, musi wrócić do pracy, choć wolałaby spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu.

Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę - powiedziała.