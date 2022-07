"Super Express" napisał, że Magda Gessler ma przejść z TVN do Polsatu.

Okazuje się, że nie jest to prawdą. Restauratorka postanowiła skomentować te doniesienia w osobliwy sposób.

Bajka, wierszyk, rymowanki/ Kolorowe malowanki/ Spekulacje... barwne treści/ Lubią sobie coś popieścić/ Wszystko wrzucić dziś do gara/ I tak kręcić niczym czara/ A ja na urlopie/ Lekko pali w tym ukropie/ Dementuję moi mili/ Życzę wam tak pięknej chwili/ TVN to mój domeczek…/ Moje gniazdko i stołeczek/ Moi ludzie, życie, praca/ Moja frajda, wielka raca!/ Całuję kochane portaliki… / Niech wam się robią wasze kliki - napisała w sieci.

To "oświadczenie" nie wystarczyło, więc gwiazda TVN zamieściła kolejny wpis.

DOŚĆ! STOP! Widzę, że moje poczucie humoru i błaha reakcja to za mało! Tu jest potrzebna prawdziwa "bomba nuklearna", aby wreszcie uciąć żądzę pieniądza niewiarygodnych portali, którzy żerują na ludzkim życiu jak tasiemce czworogłowe. Mam dosyć kłamstw wyssanych z palca przez pseudodziennikarzyków, które rujnują życie nie na chwilę, tylko na zawsze… Bo po takiej akcji zostaje ślad nie do wymazania. I takie działania tabloidom przynoszą kasę, a tobie smród, który idzie za tobą całe życie - napisała.

Teraz mam swoje święte 7 dni na regenerację, jestem daleko i chce mieć anielski spokój. Ale jak zwykle, kiedy wyjeżdżam na urlop, ktoś musi mi to OBS*AĆ! Ludzie najczęściej są zainteresowani fake i bad newsem… bo to się klika, czyta i sprzedaje. Wpuściliście do internetu kłamstwo, które rozsiewa się jak zaraza. Kto zaczął, niech skończy - dodała.

Dom jest, był i będzie tylko jeden #TVN - zakończyła.