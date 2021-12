Gessler w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" została zapytana, czy planuje w najbliższej przyszłości zamieszkać z mężem.

Waldemar Kozerawski, który jest ukochanym restauratorki mieszka na co dzień w Kanadzie.

Każde z nas ma pracę u siebie i na razie nie zamierzamy tego zmieniać. Będę do niego latać i odwiedzać go, tak jak robię to od lat - odpowiedziała.

Stwierdziła, że gdyby doszło do tego, że na stałe wyjedzie z Polski i zamieszka razem z ukochanym, to najlepszym wyborem dla nich byłaby Hiszpania.

Jeśli mielibyśmy razem zamieszkać, to na pewno wybralibyśmy wspólnie kraj, w którym żyje się radośnie. Kanada jest miejscem trudnym do życia, ludzie są zamknięci w sobie i zbyt poukładani. A i ja, i mój mąż kochamy życie i jesteśmy otwarci na innych - powiedziała.

Marzę o Hiszpanii, bo tam się żyje, a u nas, w Polsce się trwa. Tutaj nienawiść, z czym walczę na wszelkie sposoby, jest na porządku dziennym, natomiast wciąż brakuje uśmiechu i radości - wyznała.