Najbardziej znana polska restauratorka radzi w rozmowie z tygodnikiem jak kobiety powinny postępować z mężczyznami?

Mężczyźnie trzeba dać miłość, napoić go, nakarmić. Jednym słowem zadbać o niego i wykazać troskę. Gdy tego wszystkiego dokonamy, mamy jeszcze jedną rolę - mówi. - Zostawić go w świętym spokoju - dodaje Gessler.

Zdaniem Magdy Gessler wiele kobiet ma potrzebę wiedzy o wszystkim, kontroli w każdy możliwy sposób. - To nic innego jak droga do piekieł. Donikąd. Kompletnie ślepy zaułek. Zaufanie, partnerstwo, zrozumienie, rozmowa to recepta na długi związek. Ja sama żyję w związku na odległość, coś o tym wiem - tłumaczy.

Oni są obecnie bardzo biedni. Coraz mocniej czują się sponiewierani, ograniczeni, zniewoleni. Faceci uciekają od takich kobiet, które chcą kontrolować każdy ich ruch - mówi.