Jak donosili znajomi pary w związku Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego nie układało się od miesięcy.

Para miała wybrać się na terapię, by ratować swoją relację. Jak pisał Pudelek celebrytka miała podchodzić z dystansem do partnera zaraz po urodzeniu ich dziecka.

Aktor miał odreagowywać trudną sytuację imprezując.

Maffashion wydała oświadczenie w tej sprawie i potwierdziła rozstanie.

Słuchajcie, to jest ten moment, w którym nagram to story, które pewnie ciekawi wiele osób. Czekałam na moment, aż będę bardziej gotowa psychicznie, stabilnie... Bo nie jest łatwo i nie wiem, czy gotowa jestem, ale skoro już się pojawili rzekomi informatorzy (mam swoje podejrzenia) (...) - powiedziała.

Rozstałam się z Sebastianem trzy tygodnie temu, około. Potwierdzam. W planie było powiedzenie tego w sumie wspólnie, wydanie oświadczenia, no ale tak jak już mówię...Tak jak mówiłam, komuś zależało na tym, aby uprzedzić w sumie jakikolwiek mój komunikat, tym samym odbierając mi możliwość przedstawienia swojej wersji, aczkolwiek chce od razu podkreślić - nie mam zamiaru komentować, wywlekać, prać brudów, robić jakichś różnych rzeczy, to nie jestem ja. Jeśli chodzi o związki, to zawsze byłam oszczędna i jeśli chodzi o ten związek, on też nie był medialny. Mimo że my osobami medialnymi byliśmy, to nasz związek taki od początku nie był - dodała.

Zdementowała jednak doniesienia Pudelka.

Nie dystansowałam się od nikogo z dzieckiem, wręcz to był moment, w którym potrzebowałam, żeby ktoś był. Pozdrawiam was serdecznie, to będzie chyba jedyna w sumie moja wypowiedź. Będzie tylko lepiej. Pozdrawiam - powiedziała.