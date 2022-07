Aktorkę przez wiele lat można było oglądać w serialu "Świat według Kiepskich". Niestety zdjęcia do produkcji skończyły się, a Kipiel-Sztuka wyznała, że zarówno to, jak i panedmia przyczyniły się do tego, że nie ma pieniędzy.

Reklama

Ostatnio głośno zrobiło się o zbiórce na jej rzecz.

W rozmowie z "Faktem" aktorka postanowiła się odnieść i przypomniała, że internetowa zrzutka była już dawno zamknięta.

Nie zaczynam dnia od sprawdzania internetu i tego czy ktoś się jeszcze mną dziś interesuje. (...) Ale jest mi bardzo przykro, że tak dużo osób żyje życiem innych w mediach społecznościowych. Czy ludzie nie mają własnego zajęcia i własnych problemów? Ta zbiórka była prowadzona już ponad 1,5 roku temu. I dawno jest zamknięta. Ja z nią nie miałam nic wspólnego - powiedziała Kipiel-Sztuka.

Reklama

Okazuje się, że z jej finansami nie jest aż tak źle, a niedawno aktorka otrzymała nową pracę.

Już za kilka dni będę w Warszawie. Jadę na sesję zdjęciową do znajomych fotografów. Zajrzyjcie też niedługo do internetu. Będzie mnie można zobaczyć w reklamie kancelarii prawnej. To niespodzianka. Ciekawa jestem reakcji internautów - powiedziała.