Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. W 2010 rozstali się.

W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl Smaszcz opowiedziała o tym, jak wyglądał jej związek z Kurzajewskim.

Walczyłam o to, co stworzyłam. Nie wiem, czy walka to jest dobre słowo. To chyba raczej przetrwanie w godności, albo nawet w życiu w godności i z szacunkiem do samej siebie. Tego się trzymam - powiedziała.

Niedawno Paulina wyznała również, że zamierza wspierać swojego byłego męża, jeśli znajdzie szczęście u boku kolejnej kobiety. Zaznaczyła przy tym, że nie będzie komentowała plotek o tym, że Maciej związał się z Katarzyną Cichopek.

Odpryskami plotek na temat życia mojego byłego męża ja dostałam najbardziej po nosie. Nie mój były mąż. Nie jego potencjalna partnerka. Tylko ja - powiedziała Smaszcz.

Nie kryła przy tym, że z optymizmem patrzy w przyszłość.

Przede mną jest druga połowa życia, ja dopiero nabieram wiatru w skrzydła! Mam nowe wyzwania, mam cudowną pracę ze wspaniałymi ludźmi, jeden mój syn jest już dorosły, drugi zaraz będzie. Myślę, że jeszcze będę miała kilku facetów, ale może pokocham jednego - wyznała.