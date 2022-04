Smaszcz i Kurzajewski byli parą przez 23 lata. Rozstali się na początku 2020 roku.

Reklama

Mimo tego wciąż łączą ich przyjacielskie stosunki.

Paulina Smaszcz powiedziała, jak podchodzi do tematu ewentualnej, nowej partnerki byłego męża.

Uważam, że byłoby to dobre dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Dla mnie bardzo ważne jest, by była to osoba, która będzie szanować przeszłość Maćka i nie będzie mieć nic przeciwko naszym dzieciom - stwierdziła w rozmowie z "Twoim Imperium".