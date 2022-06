Krzysztof Pachucki był uczestnikiem ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". W programie znalazł miłość, a niebawem po jego zakończeniu ożenił się.

Jego wybranką była Bogusia, którą już podczas programu poprosił o rękę. W ostatniej drodze towarzyszyła mu jego ukochana oraz dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Pogrzeb odbył się w sobotę w Świętajnie, na Mazurach.

Jak podaje "Super Express" mężczyzna powiesił się we własnym gospodarstwie. Samobójstwo poprzedziło zniknięcie z domu.

Przyczyną miała być choroba psychiczna, z którą Krzysztof zmagał się od wielu lat.

To był wspaniały człowiek, ale nie miał łatwego życia i nie radził sobie ze stratą. Najpierw zostawiła go żona, potem dzieci wyszły z domu i założyły swoje rodziny, co jest normalne, ale on czuł się przeraźliwie samotny. To dlatego poszedł do Rolnika, by znaleźć kobietę, która będzie dzieliła z nim codzienność - mówił w rozmowie z tabloidem sąsiad zmarłego.

Bogusia wiedziała o jego chorobie i bardzo o niego dbała - mówił informator w rozmowie z JastrzabPost.