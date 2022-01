Z racji tego, że zakończyły się zdjęcia do programów, które prowadzi, Manowska mogła pozwolić sobie na urlop. W swoich mediach społecznościowych dzieli się ze swoimi obserwatorami wrażeniami z wyjazdu.

Reklama

Internauci zauważyli, że to co wrzuca, jest bardzo podobne do tego, co na swoim profilu zamieszcza Robert Bodzianny, który jest bratem bohatera 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", Pawła Bodziannego.

Zamykając mieszkanie miałam poczucie, że wrócę inna, już nie taka sama - napisała przed podróżą.

Czujne oko internautów zauważyło, że i Manowska, i Bodzianny wrzucają podobne zdjęcia.

Oboje powitali nowy rok na plaży, gdzie podziwiali pokaz sztucznych ogni. Zarówno Marta Manowska, jak i brat rolnika przywitali noworoczny poranek pod gołym niebem, wpatrując się we wschodzące nad oceanem słońce. Później prowadząca "The Voice Senior" pokazała w mediach społecznościowych imponujące murale. Kolorowy malunki naścienne można było zobaczyć także w relacjach Bodziannego.

Czasami warto wrócić tam, gdzie się było, aby pokazać komuś świat swoimi oczami. Pozdrawiam współtowarzyszkę i życzę dalszych podróży w idealnym towarzystwie - napisał na swoim profilu Bodzianny.

To tu przez koronę po 452 dniach skoczyła się moja podróż dookoła świata. Teraz wracam, żeby dokończyć to, co zacząłem i odwiedzić te miejsca, które nie dane było mi wtedy zobaczyć. Jeszcze tylko parę dni będę w obszarach, które dobrze znam i po nich znowu ruszam w nieznane - wyznał.