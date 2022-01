Elżbieta Czabator to uczestniczka 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". W programie kobieta nie znalazła swojego szczęścia.

Nie pojawiła się też na ślubie innego uczestnika programu, czyli Krzysztofa i jego ukochanej Bogusi.

Początkowo fani podejrzewali, że Elżbieta nie stawiła się na ślubie Bogusi i Krzysztofa, gdyż nie miała partnera, z którym mogłaby uczcić ich uroczystość.

Okazuje się, że to jednak nieprawda.

Elżbieta nie przyszła na ślub, bo była w żałobie po śmierci brata, który zmarł kilka miesięcy wcześniej.

Zabrakło mnie, bo mój brat zmarł 28 sierpnia, to było zbyt wcześnie, żebym ja się bawiła na weselu. Internauci mi zarzucali, że ja wtedy wstawiłam zdjęcie z imprezy, ale to były moje urodziny. Co innego siedzieć przy stole, a co innego iść tańczyć - powiedziała w rozmowie z "Party".

Oceniła też relację Krzysztofa i Bogusi.

Ślub zaskoczeniem był niesamowitym. Widać, że Krzysztof jest zafascynowany Bogusią! Każdy się dziwi, że tak szybko, ale w tym wieku trzeba przyspieszyć tempo - powiedziała.