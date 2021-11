Jedynym, o którego wyborze widzowie programu nie dowiedzieli się w tym odcinku był Stanisław.

Jego rodzina nie chciała wziąć udziału w grillu z dziewczynami, które zaprosił do swojego domu.

Już mam dosyć psychicznie. Tego wszystkiego, co się dzieje - stwierdziła jedna z nich.

Tymczasem w innych gospodarstwach decyzje zostały łatwiej podjęte. Największe emocje towarzyszyły jednak podczas wizyty u Krzysztofa.

Bogusia przyznała, że cieszy się z tego, że to właśnie ją wybrał.

Czuje się cudownie. To jakim jest człowiekiem, wie, czego chce i najważniejsza jest dla niego rodzina - wyznała.

Krzysztof z kolei od razu stwierdził, że to co zaszło między nimi to miłość. Mężczyzna wspomniał również o tym, że chciałby wziąć z Bogusią ślub.

Gdy Manowska zapytała go, czy uczestniczka nie wystraszy się oświadczyn, po czterech dniach, powiedział: Nie, uważam, że nie. Tak czuję.

I rzeczywiście, kiedy na pomoście pojawił się z pierścionkiem, Bogusia powiedziała "tak".

Mam Bogusię i to mi wystarczy. Nie chcę nic więcej - stwierdził.