Ojciec Małgorzaty Rozenek-Majdan często krytykuje posłów PiS-u za pozbawienie borykających się z niepłodnością Polaków szansy na posiadanie potomstwa, poprzez decyzję o zniesieniu finansowania metody in vitro.

Reklama

W rozmowie z Pudelkiem celebrytka odniosła się do słów swojego ojca, który w wywiadzie dla Wirtualnej Polski skrytykował PiS za nierozsądne rozdawanie zaświadczeń pieniężnych.

Stwierdziła, że nie chodziło mu o program "Rodzina 500 plus".

Jestem zwolennikiem "500 plus". To program społeczny, który jest bardzo potrzebny. Istnieje w każdym kraju Europy. To pewnego rodzaju zwrot pieniędzy, które rodziny już wpłaciły w swoich podatkach. Przez to, że posiadają dzieci generują większe koszty. To naprawdę istnieje w różnych formach, często dużo hojniej, w innych krajach Europy - powiedziała.