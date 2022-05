Rozstanie do tej pory komentował głównie Marcin Hakiel. Zamieszczał w sieci wymowne wpisy, odpowiadał na pytania internautów i udzielił wywiadu w programie "Miasto kobiet", w którym opowiedział, jak czuł się po rozstaniu.

Teraz po dwóch miesiącach po opublikowaniu oświadczenia Katarzyna Cichopek również zamieściła wymowny wpis na Instagramie.

Wysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii i dziękuję za tą, którą od was dostaję. Choć ostatnio jest mi ciężko, to nie przestanę się uśmiechać do was i do życia. Robię swoje dla dzieci, siebie i dla was - napisała.