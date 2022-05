Dwa tygodnie temu Marcin Hakiel w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską opowiedział o swoim rozstaniu z Katarzyną Cichopek.

Reklama

Po emisji wywiadu spadła na niego fala krytyki. Wśród osób, którym nie spodobały się zwierzenia tancerza była m.in. Aleksandra Domańska.

Aktorka sugerowała, by Hakiel "wydoroślał". Dostało się też prowadzącej program Aleksandrze Kwaśniewskiej, która zyskała miano "hieny roku".

Teraz on sam postanowił odnieść się do negatywnych komentarzy.

Reklama

Podobno ktoś coś ma do Aleksandry Kwaśniewskiej i mojego wywiadu w TVN Style... Ja podjąłem decyzję o udzieleniu tego wywiadu, powiedziałem tyle, ile uznałem za stosowne - stwierdził.

Zachęcił nieprzekonanych do wyłonienia się zza ekranów i "bezpośredniego kontaktu", a na koniec zapewnił jeszcze, że wszystko, co dotąd powiedział, to prawda i nic tego nie zmieni.

Jeśli ktoś ma z tym problem, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. #PrawdaJestTylkoJedna - skwitował.