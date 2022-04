Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek kilka tygodni temu oznajmili, że się rozwodzą. Para ma dwójkę dzieci - Helenę i Adama.

W najnowszym wywiadzie tancerz zdradził, jak obecnie wygląda opieka nad ich dziećmi.

Okazuje się, że para zajmuje się nimi na zmianę. Hakiel w rozmowie wyjaśnił, że chciałby aby zaistniała sytuacja, jak najmniej dotknęła ich pociechy.

Jesteśmy osobami znanymi, więc to, co się wydarzyło, mocniej dotyka nasze dzieci. Nie chcę komentować tego, co się stało, bo właśnie dzieci są teraz dla mnie najważniejsze i zależy mi na ich dobrze i spokoju - mówi w rozmowie z "Faktem".