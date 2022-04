Marcjanna Lelek o tym, że zakochała się w kobiecie i od sześciu miesięcy jest z nią w związku ogłosiła na Instagramie.

Dotychczas spotykałam się tylko z chłopcami, ale w sumie zawsze spodziewałam się, że to może mi się przydarzyć, no i w końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma - napisała.

Teraz w rozmowie z Plejadą opowiedziała o swoim związku nieco więcej.

Miałam poczucie obowiązku (...), bo gdzieś tą osobą medialną jestem i ten mój głos się odbije, to może to komuś pomóc. Chciałam wykorzystać to w dobry sposób - mówi. I dodaje, że zdaje sobie sprawę z tego, że osoby LGBT+ nie zawsze mają łatwo.

Wyjaśnia, że nie miała też problemu z przekazaniem tej informacji bliskim.

Moja rodzina dowiedziała się o mojej dziewczynie, chwilę po tym, jak zaczęłam ją mieć. Poznali ją, bardzo ją lubią. Moje środowisko też wiedziało o tym wcześniej - ujawnia.

Żyje nam się bardzo dobrze, nie czuję, żebyśmy były ograniczone, chodzę z moją dziewczyną za rękę po ulicy i nie boję się tego. (...) Byłam na paradach równości, ale nie angażowałam się społecznie w szczególny sposób. (...) W tym momencie poczułam, że chce się wypowiedzieć - mówi.