Katarzyna Cichopek przez lata była związana z Marcinem Hakielem. Kilka tygodni temu para wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że postanowiła się rozstać. Dodali, że nie zamierzają komentować tej sprawy.

Reklama

Teraz pojawiły się pogłoski, że Kasię i jej antenowego partnera, z którym prowadzi "Pytanie na śniadanie", czyli Maciejem Kurzajewskim łączy nie tylko zawodowa relacja.

Podczas czwartkowej gali Wiktorów celebrytka siedziała obok dziennikarza. Reporter "Super Expressu" postanowił poprosić Kurzajewskiego o komentarz w tej sprawie.

Proszę pana, nie komentuję tego. Poza tym, że pracujemy w jednym programie. Prowadzimy "Pytanie na śniadanie" - odpowiedział zapytany, o to co go łączy z Cichopek.

Reklama

Dziennikarz próbował dopytywać, czy jest pomiędzy nimi coś więcej niż przyjaźń, ale Kurzajewski go zbył.

No, prowadzimy jeden program: "Pytanie na śniadanie" - uciął poirytowany.