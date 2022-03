Dorota Wellman nigdy nie ukrywała, że bardzo długo starała się o dziecko.

Syna Jakuba urodziła w 1993 roku. W rozmowie z portalem "Dzień dobry TVN" opowiedziała o tym, jak go wychowuje.

Wyznała, że nauczyła go aby traktował kobiety po partnersku.

Od samego początku Kuba był uczony ogromnego szacunku do kobiet, jest nauczony świetnej współpracy z kobietami, bo nigdy nie uważał, że do jakichś rzeczy się nie nadają albo nie powinny czegoś robić. Uczę go, że to jest koniecznie partnerstwo w naszym życiu — i kobieta i mężczyzna mają dokładnie takie same prawa, więc nie powinny być w ich relacjach żadne różnice - powiedziała.

Zaczyna się od bardzo prostych rzeczy, od otwierania drzwi, jak wsiada do samochodu. Mój syn to potrafi, choć niektórzy uważają, że to jest staromodne, ale robi to również wobec swoich koleżanek. A kończy się na tym, że z szacunkiem wysłuchuje się drugiej osoby — kobiety w tym wypadku, która zawodowo ma coś innego do powiedzenia i próbuje się z nią dojść do porozumienia - wyjaśniła.