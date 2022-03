W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że wolność wyboru ma dla niej fundamentalne znaczenie.

Możliwość wyboru to jest najcudowniejsza rzecz. Człowiek inteligentny ogląda różne rzeczy, patrzy, co myślą inni, i wyciąga własne wnioski, własne opinie, ale musi mieć z czego wybierać - powiedziała Wellman.

Dodała, że nie lubi, gdy coś jej narzuca.

Jeśli będzie jedyna słuszna linia, jeden portal, jedna gazeta, jedna telewizja, to znajdziemy się w sytuacji narzucenia nam czegoś, a ja, gdy ktoś mi coś narzuca, szczerze tego nienawidzę. (…) Im więcej różnych rzeczy do wyboru, tym lepiej dla każdego z nas - powiedziała.

Dlatego, jak dodała, trzeba oglądać wszystkie media.

W ogólnie dziennikarz powinien to robić, oglądać telewizje bardzo różne, polskie i zagraniczne. TVP, Republika, Telewizja Trwam – wszystkie. Musi je oglądać i zaglądać, co tam jest. Po to, żeby wiedzieć – po pierwsze. Po drugie, może mieć własne poglądy i ma do tego prawo, ale jednocześnie wie, co myślą inni. Musimy jako dziennikarze cały czas być na bieżąco, a żeby być na bieżąco, to musimy patrzeć, co mówią i pokazują inni - powiedziała.

Oczywiście, że mnie to wkurza, ale to nie znaczy, że mam nie oglądać. Nie ma oglądania tylko TVNku, bo ktoś w TVNku pracuje. Nie ma tak - stwierdziła.