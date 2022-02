W miniony piątek media rozpisywały się o tym, że małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego to już przeszłość.

Aktor podobno miał zostawić ciężarną żonę i wdać się w romans z prawniczką Izabelą. Ani on, ani Joanna Opozda nie chcieli komentować tych doniesień. Królikowski miał też nie widzieć swojego syna po narodzinach.

Dopiero w drugą rocznicę śmierci swojego ojca opublikował w sieci zdjęcie, na którym pozuje z maluchem.

W piątek po raz pierwszy raz zobaczyłem Naszego synka. Vincent jest cudem, jest przepiękny, jest kochany! To był ważny, ale trudny weekend. Do tego, dziś 27.02 druga rocznica śmierci Taty. Krąg życia w rodzinie Królikowskich trwa nieprzerwanie… Wierzę, że ojciec patrzy na nas z góry i wiem, że czule się do Nas uśmiecha… - czytamy we wstępie.

Trafiają do mnie różne wiadomości i zapytania, rozumiem że na podstawie doniesień medialnych możecie się czuć zaniepokojeni (...) Kiedyś Wam opowiem coś o sobie, bo mam wrażenie że muszę, a tymczasem wybaczcie, ale mam ważniejsze sprawy na głowie, niż kręcenie medialnych afer. Liczy się życie. Wszyscy potrzebujemy spokoju i pokoju - wyjaśnił.