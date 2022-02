W niedzielę Dawid Kubacki zdobył brązowy medal na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Wśród gratulacji, jakie popłynęły w stronę skoczka, największe emocje wzbudziły komentarze Przemysława Babiarza i Jacka Kurskiego. Według nich sportowiec swoje osiągnięcie zawdzięcza transmisji Igrzysk w TVP.

Babiarz oznajmił widzom, że skoki "wróciły do domu i od razu jest efekt". Jacek Kurski w opublikowanym na Twitterze wpisie stwierdził natomiast, że transmisja Igrzysk w TVP "natychmiast" zaowocowała sukcesami polskich skoczków.

Kinga Rusin także postanowiła skomentować ten sukces.

Poranna kawa z iguaną. PS. Trzymaliśmy z Markiem mocno kciuki za naszych skoczków! Gdyby nie my i TVP, to by się nie udało - napisała Rusin. Do wpisu dodała hasztag, za pomocą którego poinformowała, że Igrzyska śledzi jedynie za pośrednictwem konkurencyjnej stacji.