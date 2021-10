Wiele z gwiazd podzieliło się na Instagramie zdjęciami z manifestacji.

Reklama

Wśród nich była Kinga Rusin, która jeszcze przed manifestacją zamieściła ostry wpis na temat tego, co dzieje się w Polsce.

Jesteśmy Polakami i Europejczykami - nie ma w tym sprzeczności. Konstytucja i Traktaty Europejskie były i są ze sobą zgodne, a Unijny Trybunał walczy o nasze prawa obywatelskie, w tym prawo do niezależnych sądów. PiS-owi to przeszkadza - napisała.

Na manifestacjach obecni byli także m.in. Michał Żebrowski oraz Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska.

A po pracy spełniamy swój obowiązek. Najważniejszy. Uczymy swoje dzieci historii. Ważnej historii. I wbrew niektórym tolerancja I empatia jest tutaj słowem kluczem. Zawsze. Na zawsze - napisała aktorka.

Nie zabrakło także córki Donalda Tuska, czyli Kasi Tusk.

Osiem tygodni po porodzie, z dwójką małych dzieci i pracą na głowie miałam lepsze pomysły na spędzenie niedzieli niż telepanie się 365 km do Warszawy. Ale cały czas chodziło mi po głowie pytanie: jeśli mi nie będzie się chciało iść na ten marsz to jak mogę oczekiwać aby ktoś inny zrobił to za mnie? Polska nie może zostać sama. Nie chcę, aby moje dzieci dorastały poza Europą - napisała.

Nawiązała także do swojego ojca, Donalda Tuska.

Nie wysłałeś nam osobistego zaproszenia, ale nie obrażamy się, bo nie przyjechaliśmy tutaj dla ciebie - nie myśl sobie. Jesteśmy tu dla twoich wnuków, bo to o przyszłość nowych pokoleń chodzi - wyjaśniła.

Powstaniec, Wanda Traczyk- Stawska na Placu Zamkowym. Przeciwko próbom wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej - napisała z kolei Katarzyna Kolenda-Zaleska.