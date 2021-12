Ewelina Bator, partnerka zmarłego tancerza, udostępniła na Instagramie informację zawierającą datę i miejsce pogrzebu tancerza.

Reklama

Tancerz zostanie pochowany 5 stycznia 2022 r. o godz. 13.30 we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie.

Drodzy przyjaciele, znajomi i fani. W imieniu rodziny pragnę poinformować, że ostatnie pożegnanie naszego kochanego Żory Korolyova odbędzie się dnia 5.01.2022 r. o godz. 13.30 we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie. Po mszy nasz kochany Żora zostanie pochowany na Cmentarzu Północnym (wjazd od bramy południowej) - napisała.

Chciałam Wam też powiedzieć, że Żora dał nam kolejny znak. Każdy, kto go znał wie, że pomagał zawsze i bezwarunkowo. Wystarczyło popatrzeć w Jego oczy, żeby zobaczyć tam ogrom dobra i miłości. W jego imieniu dalej będziemy nieść to dobro. Podczas mszy żałobnej będzie można pomóc choremu na ostrą białaczkę limfoblastyczną Karolowi. Dostałam tę prośbę od kilku osób mocno związanych z Karolem - wiem, że to znak, który Żorka dał z nieba. Ze względu na panującą sytuację na świecie pamiętajcie proszę o maseczkach ochronnych. Bądźmy tego dnia razem. Podziękujmy i pożegnajmy człowieka, który nawet teraz jest z nami i dla was. Ten anioł będzie nas chronić - napisała.