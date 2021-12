Żora Korolyov był ukraińskim tancerzem, który popularność w Polsce zyskał biorąc udział w programie "Taniec z gwiazdami". Zmarł w wieku 34 lat.

Reklama

Żora Korolyov nie żyje

"Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi - też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało, potrzebuje ciszy..." - napisała Ewelina Bator na Instagramie.

"Super Express" nieoficjalnie podaje, że przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego.

Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł - powiedziała informatorka "SE".

Tancerz osierocił 11-letnią córkę.