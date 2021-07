Magazyn "Party" zapytał Steczkowską, co jej zdaniem nie poszło tak, jak trzeba podczas występu Rafała Brzozowskiego podczas tegorocznej Eurowizji.

Nasz reprezentant zajął 33. na 39 możliwych miejsc.

Rafał zrobił wszystko co mógł. Trzeba pamiętać, że to jest Euro-wizja. Uważam, że zabrakło pomysłu wizyjnego tego występu, w sensie wizualizacji. (...) Naprawdę pomogłoby mu to, jakby ten występ był obudowany. (...) Wszystkie te występy były zjawiskowe, z pomysłem, z pompą. Widać, że ktoś to przemyślał - powiedziała Steczkowska.

Jej zdaniem strona widowiskowa nie leżała po stronie Brzozowskiego.

Rafał się tym nie zajmuje, jest wokalistą, ma dobry głos - dodała.

Steczkowska również brała udział w tym konkursie. W 1995 roku zaśpiewała na nim utwór "Sama". Zajęła wówczas 18. miejsce.