Tomasz Malcolm urządził w niedzielę na Instastories spotkanie z fanami w formie odpowiedzi na ich pytania. Podczas instagramowej chwalił się, że ma powodzenie u płci przeciwnej.

Mam bardzo dobrą samoocenę, dziewczyny mnie komplementują, mam powodzenie i nie narzekam na siebie mimo zespołu Aspergera, na który cierpię - odpisał na pytanie jednego z obserwatorów.

Zachęcał też, by do niego podchodzić, gdy zobaczy się go na ulicach Warszawy oraz ujawnił, czy chciałby wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że wszystko zależałoby od partnerki, z którą by tańczył.

To zależy, z kim bym tańczył - odpisał tajemniczo.