To będzie jej drugie dziecko, ale pierwsze z Grzegorzem Hyżym. Dziennikarka jakiś czas temu przyznała, że obydwoje nie chcieli poznać płci dziecka przed narodzinami.

Od jakiegoś czasu pytanie, które słyszę praktycznie codziennie, brzmi tak: chłopiec czy dziewczynka… synek czy córka? I uwielbiam to skonfundowanie, gdy odpowiadam… "NIESPODZIANKA. Nie wiemy… - napisała na Instagramie Agnieszka.

Jestem więcej niż pewna, że wielu z tych, którzy pytają, średnio mi wierzą, włączając w to także naszych bliskich. Ludzie, my naprawdę NIE WIEMY! - uważa dziennikarka.

To naprawdę takie dziwne, by zostawić chociaż TO, do końca w tajemnicy? Jak widać, można nie dopytywać, nie sprawdzać… po prostu cierpliwie czekać, tak jak na ten nasz wyjątkowy stan - zastanawiała się.

Jak już mój interlokutor przetrawi, że się nie dowie jaka płeć, to zaczyna się runda pytań …"No to, co z imieniem? Macie kilka? A ubranka w jakim kolorze? Pokój będzie szary czy beżowy? - dodała.

Przyznała, że podobny zestaw pytań postawiono jej podczas baby shower.

Ta niewiedza i niespodziankowa aura w tym temacie, musiała stać się motywem przewodnim babskiego spotkania, jakie kilka tygodni temu zorganizowały mi moje przyjaciółki - napisała.

Zdradziła też, że do samego końca nie wiedziała o tym, co szykują dla niej przyjaciółki.

W zaufanym i miłym gronie odbyłyśmy, jak to się teraz nazywa modnie "baby shower". Znają mnie dobrze, więc zrobiły wszystko bez zadęcia, bez napinki, po cichu...Dress code… niebieski i różowy! Wygrał team różowy… i ciekawe, czy mają dobre przeczucia⁉️ - zastanawiała się.

Na koniec wpisu nie zapomniała o podziękowaniach.

Że byłyście, że ja eventowiec i towarzyski kaowiec, przyszłam jako gość na to spotkanie "cała na biało" - zaskoczona i wzruszona, że w moim domu tak pozytywna, kobieca energia się unosi - napisała.