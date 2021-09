Ten chłopak sporo ostatnio przeszedł, zresztą razem przeszliśmy. Niełatwy czas mocno hartuje i weryfikuje dosłownie wszystko i wszystkich. Bardzo szybko można kogoś złamać, dużo więcej czasu potrzeba by się odbudował, a czasem nigdy się to nie udaje. Choć zapewne jeszcze wiele różnych, trudnych do przewidzenia i ogarnięcia momentów przed nami... coraz więcej w nas optymizmu i spokoju - napisała na Instagramie.

Agnieszka Hyży wyjaśnia też, że powrót na scenę i kontakt z publicznością dużo mu dał.

Już długo nie widziałam "tego" błysku w Jego oczach i ogromnie się cieszę, że znów zaczął się tlić! - stwierdza.

We wpisie uprzedziła też krytykę, jaka by mogła na niego spaść za współpracę z TVP.

Muzyka i sztuka powinny łączyć, a nie dzielić. Ponad podziałami, w imię czegoś większego i ważniejszego. Niech tak będzie przez cały ten festiwalowy weekend, gdy dziś i w niedzielę pojawi się na scenie - pisze.