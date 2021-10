Ewa Chodakowska, która nazywana jest "trenerką wszystkich Polek" oprócz inwestycji w Grecji firmuje swoim nazwiskiem catering dietetyczny, batoniki, linię kosmetyków oraz wakacyjne turnusy.

Najwyraźniej przyszedł czas na kolejną inwestycję. Na zamieszczonym na Instagramie zdjęciu widzimy świeżo postawiony budynek typu bliźniak. Chodakowska zapewnia przy tym, że to zaledwie pierwsza z wielu budowli, których powstawanie planuje w najbliższym czasie nadzorować.

Wiele razy jestem pytana, w co inwestuję. To żadna tajemnica. Zawsze inwestujemy z moim mężem w ROZWÓJ naszych FIRM oraz w nieruchomości... W Grecji... W Warszawie... I, jasna sprawa, W MOIM RODZINNYM MIEŚCIE, w Sanoku. Jako dumna Sanoczanka mega jaram się tym projektem... Trzymajcie kciuki, bo to dopiero początek! #osiedlechoda - czytamy pod zdjęciem.